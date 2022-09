Il Napoli ha coltivato a lungo l'idea di portare alla corte di Luciano Spalletti il portiere costaricano del PSG Keylor Navas. Il suo contratto scadrà a fine stagione, ma non ha trovato il modo, entro la fine del mercato italiano, di svincolarsi per firmare con il club azzurro che, ora, pensa a lui a parametro zero.



Secondo quanto riportato dal portale turco TO10, tuttavia, Navas è oggi a un passo dal trovare una nuova destinazione. Oggi, infatti, chiude il mercato del campionato greco e il portiere della Costa Rica è pronto a firmare con l'Olympiacos.