Stando a quanto riferisce BBC la Svizzera avrebbe autorizzato lo Young Boys ad andare a giocare all'Old Trafford contro il Manchester United e a non dover affrontare un periodo di quarantena al loro ritorno. Viste le nuove restrizioni per la variante Omicron in Svizzera si sarebbe dovuta osservare la quarantena. I giocatori rimarranno in bolla durante la loro permanenza in Inghilterra. Questo permette di non riprogrammare le sfide contro Basilea e Sion.