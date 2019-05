Dopo il no del patron della Sampdoria Ferrero all'offerta presentata dal fondo statunitense da lui rappresentato per l'acquisto del club, Gianluca Vialli torna ad essere un candidato per un ruolo al fianco di Roberto Mancini in Nazionale. Secondo Il Corriere dello Sport, l'ex giocatore blucerchiato potrebbe prendere il posto di team manager che lascerà Gabriele Oriali, vicino al ritorno all'Inter.