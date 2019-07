Sono bastati soltanto pochi allenamenti a mister Di Francesco per emettere il primo verdetto: niente Sampdoria per Erasmo Mulé, difensore centrale classe 1999 prelevato a gennaio dai blucerchiati, che lo avevano scovato nel Trapani. Il giocatore siciliano aveva disputato una gran stagione in Lega Pro, tanto da attirare lo sguardo doriano.



Ieri però Mulé non è stato inserito nell'elenco dei convocati da parte dell'allenatore. Probabilmente Di Francesco non lo ha considerato ancora pronto per un'esperienza in Serie A, e per questo motivo la Samp lo cederà in prestito, molto probabilmente al Trapani che nel frattempo è salito in Serie B. Ciò consentirà a Mulé di accumulare minuti ed esperienza in un campionato complicato come la cadetteria, per poi giocarsi le sue carte in Serie A in futuro.