Niente ribaltone in casa Roma. La sconfitta 7-1 contro la Fiorentina, nei quarti di finale di Coppa Italia, ha aperto diversi processi in casa giallorossa, ma dopo un confronto telefonico con Pallotta, il direttore sportivo Monchi ha deciso di confermare Eusebio Di Francesco. L'ex Sassuolo sarà regolarmente in panchina domenica sera per la sfida contro il Milan. Accantonata, per il momento, la possibilità di un esonero, ma è chiaro che la situazione va monitorata. Paulo Sousa osserva interessato, perchè è libero da ingaggio e spinge per un ritorno in Serie A.