Un derby di mercato autentico. Vinto dalla Juve. Sono queste le ore che vedranno il club bianconero chiudere per Gianmarco Di Biase, stellina della Pistoiese. Classe 2005, salvo sorprese, dovrebbe comunque terminare in prestito la stagione in serie D per poi aggregarsi alla Next Gen di Massimo Brambilla (in foto) a partire dal prossimo campionato: questa la mossa di Manna che ha fatto la differenza. Sconfitta la concorrenza del Torino, che al contrario l'avrebbero voluto subito mettere a disposizione della Primavera granata.