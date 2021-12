nonostante il lungo stop per infortunio. La federazione nigeriana ha diramato la lista dei convocati del ct Eguavoen per la competizione che avrà inizio il prossimo 9 gennaio in Camerun e nell'elenco rientra anche l'attaccante del: lo stesso giocatore aveva auspicato la convocazione in un tweet pubblicato nel giorno del suo rientro agli allenamenti in campo con la sua nuova mascherina, necessaria per proteggere il volto dopo le fratture subite nello scontro con il difensore dell'Inter Skriniar.La Nigeria è nel girone con la debuttante, ile l'e proprio contro Salah e compagni faranno il loro esordio le Super Aquile l'11 gennaio. Non solo Osimhen, tra i convocati della Nigeria anche un altro 'italiano': si tratta didel: Francis Uzoho (AC Omonia, Cipro); John Noble (Enyimba FC); Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs, Sud Africa); Maduka Okoye (Sparta Rotterdam, Olanda).Difensori: Chidozie Awaziem (Alanyaspor FC, Turchia); Kenneth Omeruo (CD Leganes, Spagna); Leon Balogun (Glasgow Rangers, Scozia); William Ekong (Watford FC, Inghilterra);; Jamilu Collins (SC Padeborn 07, Germania); Abdullahi Shehu (AC Omonia, Cipro); Zaidu Sanusi (FC Porto, Portogallo); Olisa Ndah (Orlando Pirates, Sud Africa).: Frank Onyeka (Brentford FC, Inghilterra); Joseph Ayodele-Aribo (Galsgow Rangers, Scozia); Wilfred Ndidi (Leicester City, Inghilterra); Chidera Ejuke (CSKA Moscow, Russia); Kelechi Nwakali (SD Huesca, Spagna).: Ahmed Musa (Fatih Karagumruk, Turchia); Samuel Chukwueze (Villarreal FC, Spagna);; Moses Simon (FC Nantes, Francia); Sadiq Umar (UD Almeria, Spagna); Taiwo Awoniyi (Union Berlin, Germania); Odion Jude Ighalo (Al-Shabab Riyadh, Arabia Saudita); Alex Iwobi (Everton FC, Inghilterra); Kelechi Iheanacho (Leicester City, Inghilterra); Emmanuel Dennis (Watford FC, Inghilterra).