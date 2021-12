L'acquisto di un terzino sembrava essere una priorità per il Torino nel mercato di gennaio, anche perché la società granata stava iniziando a fare i conti con le assenze di Ola Aina e Wilfried Singo per la Coppa d'Africa. Nell'attesa che le convocazioni della Nigeria vengano diramate, è però arrivata la notizia che il ct della Costa d'Avorio ha deciso di fare a meno di Singo.



Per Davide Vagnati l'acquisto di un nuovo terzino non è quindi più una priorità, il dt granata cercherà altri giocatori nel mercato di riparazione.