Dopo 197 giorni di ‘reclusione’, il Gf Vip ha incoronato la sua regina. È Nikita Pelizon la vincitrice di questa edizione del reality show più seguito. Modella, ballerina, youtuber e personaggio tv, la bellissima bionda è nata a Trieste il 20 marzo 1994. Dopo aver superato le ostilità della famiglia che voleva per lei una carriera diversa, è diventata una star di programmi come Temptation Island, Ex on the beach e Pechino Express, prima di affermarsi al grande pubblico. Tanti i suoi flirt anche se nessuno proveniente dal mondo del calcio. Lei però ha già chiarito chi sia il suo giocatore preferito: “Cristiano Ronaldo senza dubbio. Oltre ad essere un giocatore incredibile… è proprio un gran fico!”. Chissà se anche l’ex Juve si sia congratulato con la bella Nikita.



Nella GALLERY le foto della vincitrice e di Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, le sconfitte.