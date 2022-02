"Quando non hai più nulla da dire, mostra il tuo lato migliore... il culo". Nina Moric è tornata a livelli top per la Milano Fashion Week ed è stata la protagonista assoluta dell'evento privato organizzato dal brand Sophia Nubes.



Atteggiamenti da diva, sfilata super e, soprattutto, un look aggressivo esaltato dall'abito total black in lattice con nulla sotto che lasciava intravvedere tutte le sue forme. Ecco alcuni scatti dell'evento e altri della splendida Nina nella nostra gallery.