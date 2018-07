Torna il WOODOO FEST, dal 18 al 22 luglio, presso l'Area Feste di Cassano Magnago. Il festival, organizzato dall'Associazione Culturale LE OFFICINE, in collaborazione con il CIRCOLONE di Legnano, vuole riconfermarsi con questa quinta edizione una delle manifestazioni musicali più interessanti e attraenti dello scenario nazionale. NITRO, COSMO, GHEMON, FRAH QUINTALE, WILLIE PEYOTE, KETAMA126, GALEFFI, FRANCESCO DE LEO, MYSS KETA, POPULOUS, COMA_COSE, THE ANDRÈ e molti altri daranno vita a cinque giorni immersi nella musica, in perfetto stile WOODOO.



Gli abbonamenti in early bird sono esauriti in meno di 24 ore dal lancio della line up, una buona partenza per un festival che dimostra sempre attenzione e cura non solo nel cast ma anche nei dettagli, con l'intenzione di far vivere un'esperienza sempre più coinvolgente per il pubblico. Proprio per questo da quest'anno sarà possibile anche campeggiare in un'area a 5 minuti a piedi dall'area feste, una zona adibita per l'occasione di circa 150 posti tenda.



Il protagonista della prima sera sarà NITRO. Uscito a gennaio, il disco No Comment ha scalato ancora una volta l’Olimpo del rap nazionale, grazie a uno stile unico e un carisma magnetico, confermandosi attore di primo piano del rapgame nostrano.



Il giorno dopo si passerà a GHEMON: il suo ultimo album Mezzanotte, apprezzatissimo da pubblico e critica, ha dimostrato ancora una volta un talento trasversale, capace di unire cantautorato e rap in canzoni profonde ed evocative.



Il 20 luglio sarà il turno di FRAH QUINTALE, da anni in prima fila sul fronte più urban dell’indie nazionale: il suo mondo di ex, crateri e treni notturni scavalca i confini di genere e racconta quei momenti di vita vissuta e non ancora dimenticati che appartengono a tutti. Il suo disco Regardez Moi ha definito l'epoca dello Street pop In Italia.



La quarta serata sarà invasa dall’oasi elettronica di COSMO: Cosmotronic, uscito a gennaio 2018, si è imposto fin da subito come una delle uscite discografiche più significative della scena indipendente italiana. I suoi show incrociano divagazioni techno a synth da suite psichedelica, per momenti di puro godimento elettronico.



Un altro nome della scena rap di nuova generazione scalderà il pubblico di domenica sera. Quello di WILLIE PEYOTE è un raro equilibrio tra influenze rock, hip hop e funk, tra testi conscious e rime taglienti.



Altre proposte di spicco della musica indipendente italiana scalderanno il pubblico del WOODOO. Non mancherà il cloud rap di KETAMA126, l’indie pop di GALEFFI, il romanticismo lo fi di FRANCESCO DE LEO, la diva rap mascherata MYSS KETA, l’elettronica di respiro internazionale di POPULOUS, il mondo tra urban e riferimenti alla tradizione cantautorale italiana dei COMA_COSE, il discusso fenomeno viral THE ANDRÈ che riarrangia e canta i successi trap e non solo come se fossero brani di Fabrizio De André, e molti altri artisti.



Ogni sera, finite le performance, sul Wood Stage spazio agli afterparty: venerdì sera saranno protagonisti Frenetik & Orang3, sabato la techno di This Is Not. Inoltre si accenderanno le luci e le cuffie della SILENT DISCO, un’esperienza di clubbing inedita, con cui si potrà ballare fino all’alba nel pieno rispetto della quiete pubblica e dei gusti musicali altrui, potendo scegliere tra diversi djset.



Non solo musica: anche quest’anno WOODOO FEST dedicherà ampio spazio al mondo culinario “on the road”, con la STREET FOOD PARADE, rassegna culinaria che porterà all’interno del festival le migliori proposte provenienti dal mondo dello street food.

Completeranno lo scenario un’area relax con amache, divani e sdraio, un’area espositori di hobbisti e artigiani e un’area bar con diverse proposte, dalle birre artigianali ai cocktail più ricercati. Una novità di questa edizione: sarà presente anche una sala giochi gratuita con postazioni per potersi godere sfide a sega mega drive, nintendo e i migliori giochi anni 90.



Dopo il successo della scorsa edizione, che ha attratto più di quindicimila persone, WOODOO FEST 2018 vuole essere ancora una volta un festival per tutti.





LINE UP WOODOO FEST 2018



Mercoledì 18 luglio

Big Foot Stage: NITRO / KETAMA126 / Dani Faiv / Quentin40



Giovedì 19 luglio

Big Foot Stage: GHEMON / GALEFFI

Wood Stage: Cimini / The André / Viito / Megha



Venerdì 20 luglio

Big Foot Stage: FRAH QUINTALE / FRANCESCO DE LEO / BELIZE

Wood Stage: My Girl is Retro / LNFDK / Dellacasa Maldive /

Frenetik & Orang3 djset



Sabato 21 luglio

Big Foot Stage: COSMO / MYSS KETA / POPULOUS

Wood Stage: Cacao Mental / Enne / Yombe /

This is not. djset



Domenica 22 luglio

Big Foot Stage: WILLIE PEYOTE / COMA_COSE

Wood Stage: Asia Ghergo / Diamine / Capibara / Sxrrxwland / Delmoro



PREVENDITE:

Mailticket e TicketOne



Prezzi dei singoli giorni:

Mercoledì 18 luglio: 15€ + d.p

Giovedì 19 luglio: 10€ + d.p.

Venerdì 20 luglio: 12€ + d.p.

Sabato 21 luglio: 20€ + d.p.

Domenica 22 luglio: 10€ + d.p.



Costo Abbonamento: 50€ + d.p.

L'abbonamento ti garantisce l'ingresso a tutte le serate

INGRESSO GRATUITO DOPO I CONCERTI



COME RAGGIUNGERCI?

@ Tensostruttura Area Feste

Via Primo Maggio, Cassano Magnago (VA)