Francesco Farioli è a un passo dal Nizza. L'allenatore italiano è arrivato in città nella notte e durante la giornata di oggi sono previsti altri incontri per delineare gli ultimi dettagli che mancano. Se anche gli ultimi colloqui di oggi dovessero essere positivi Farioli sarà il nuovo allenatore del Nizza e prederà il posto di Didier Digard, scelto dalla società come tecnico a interim nella parte finale della stagione scorsa.



A gennaio scorso Farioli si era dimesso dall'Alanyaspor, squadra turca col quale ha stabilito il record di punti nella storia del club. Ex collaboratore di De Zerbi, in passato è stato vicino allo Spezia e nelle scorse settimane aveva avuto qualche contatto con la Sampdoria. Ora è a un passo dal Nizza, mancano gli ultimi dettagli.