Non Mbappé, Messi o Neymar, neanche il redivivo Alexandre Lacazette, il miglior giocatore della Ligue 1 appena conclusasi è stato Kevin Danso. Questo quanto ha stabilito il Guardian, nella sua consueta analisi postuma dei vari campionati principali.



PROFILO - Il difensore del Lens ha rappresentato una vera e propria sorpresa nella squadra che più ha impressionato in Francia. I Sang et Or sono sembrati i vincitori morali della stagione, avendola terminata al secondo posto con una sola lunghezza dal Psg. E, nella retroguardia di Haise, capace di concedere solo 29 gol, a brillare è stato Danso. Austriaco, viene descritto dalla testata britannica come ‘astuto, proattivo, fisico, mobile e giovane, visti i soli 24 anni’. Un prospetto di campione già fatto e finito, pronto per l’elite europea. Il Napoli lo ha messo nel mirino da tempo, individuando in lui uno dei papabili per il post Kim. C’è anche l’Inter su di lui, anche se i nerazzurri paiono aver fatto scelte diverse per ora. Ma, come spesso accade, su Danso è piombata anche la Premier, pronta ad accaparrarselo.