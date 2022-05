Il Nizza, dopo aver perso la finale di coppa di Francia, vede allontanarsi anche la qualificazione in Champions con il Marsiglia a +8 a due giornate dal termine (il Nizza ha una partita in meno). A meno di rimonte clamorose quindi si complica anche il riscatto di Justin Kluivert da parte del club francese visto che uno dei due presupposti per far scattare l’obbligo da circa 15 milioni era la qualificazione in Champions.



FUTURO - L’altra condizione per far brindare la Roma era il raggiungimento dell’olandese del 50% delle presenze totali. E su questo punto il figlio di Patrik per ora rientra con il 52% totale e il 60% da titolare. L’attaccante piace al tecnico Galtier, ma il Nizza può ora rinegoziare il prezzo visto che non c’è alcun obbligo ma in caso di arrivo in Europa League potrebbe scattare qualche condizione. Lo stesso Kluivert non ha intenzione di tornare a Roma e spinge per restare in Ligue One. Possibile anche un nuovo prestito.