L'ambiance dégénère totalement à Nice ! Une heure avant le match contre Cologne, des heurts ont éclaté à l'Allianz Riviera. Les supporters allemands ont tenté de rejoindre les Niçois pour en découdre. Un supporter est tombé d'une tribune et semble gravement touché.

Ancora violenza., dove alle 18.45 si sarebbe dovuta disputare la gara diil. Dopo alcune intemperanze avvenute già nel primo pomeriggio con protagonisti i supporters tedeschi,- I tifosi tedeschi hanno provato a scavalcare per avvicinarsi ai tifosi avversari, nel loro settore dell'Allianz Riviera, eattualmente soccorso dai sanitari sul posto, come riporta RMC Sport.La Uefa ha spinto comunque per giocare, per motivi di ordine pubblico.