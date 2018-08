In Finlandia, il 29 luglio, con una doppietta ha illuso l’Italia under 19 nella finale dell’Europeo di categoria persa per 4-3 contro il Portogallo. Poi settimane di voci, sondaggi, interessamenti. Attrazione per molti, Moise Kean è rimasto alla Juventus. Almeno per ora.



SONDAGGI - Tante squadre lo hanno seguito. Richieste, contatti frequenti, ma nessun accordo definito per il classe 2000. In Italia, complice la stop anticipato agli affari, nessuno lo può più prendere. Diversa la situazione in campo internazionale: in Spagna, Francia e Germania il mercato è aperto e attivissimo fino al 31 agosto. Leganes, Eintracht, Monaco e Nizza, con cui l’agente Raiola ha rapporti continui: queste e non solo le squadre che hanno pensato a Kean. Ipotesi che però, con il passare dei giorni, divengono sempre meno concrete.



VICINO ALLA PERMANENZA - La Juventus crede molto nel nazionale under 19. La valutazione per il suo cartellino è di 20 milioni di euro, non uno in meno. Non solo: nell’eventuale accordo va inserita la clausola di riacquisto, la cosiddetta recompra, a favore dei bianconeri. Richieste legittimate dal valore del giovanissimo attaccante, che inevitabilmente allontanano le pretendenti. Una conseguenza quasi voluta da Marotta e Paratici. Il motivo è semplice: la Juventus sarebbe assolutamente contenta di poter contare anche su Kean in questa stagione. Una punta in più, dopo la partenza di Higuain, non può che far comodo ad Allegri. L'ex Verona avrebbe una grande opportunità per mettersi in mostra quando chiamato in causa e per crescere, allenandosi al fianco di campioni affermati. Per questo, secondo quanto appreso da calciomercato.com, Kean è sempre più vicino alla permanenza alla Juventus. A poco più di una settimana dalla chiusura del mercato solo un’offerta irrinunciabile potrebbe far cambiare lo stato delle cose.