sul campo di una delle squadre che attraverso il calciomercato si sta proponendo come una delle possibili rivelazioni della prossima Ligue,All'Allianz Riviera è sfida alla formazione allenata dal tecnico campione di Francia in carica Christophe Galtier, che si ritroverà dalla parte opposta il suo ex portiereIl Milan, che ritrova Calabria ma dovrà fare ancora a meno di Kessie (reduce dall'eliminazione dalle Olimpiadi con la Costa d'Avorio) e Ibrahimovic, ha perso nelle ultime ore pure Bennacer, risultato positivo al Covid. Possibile occasione dal primo minuto per Pobega, mentre in attacco conferma in arrivo per Leao.ore 20.30Tonali perde due brutti palloni in disimpegno, ci prova il giovane talento del Nizza, con un mancino che termina a lato di poco dopo una deviazione.rapida ripartenza francese, il capitano rossonero chiude sul tentativo di conclusione di Da Cunha.Calcio di punizione indirizzato sul palo più lontano da Gouiri, la palla sbatte sul legno alla sinistra di Maignan.calcio di punizione dal limite conquistato da Brahim Diaz, la conclusione mancina di Theo Hernandez sfila sul fondo ma di poco.tentativo dalla lunga distanza per il centrocampista rossonero, pallone molto lontano dalla porta di Benitez.Brahim Diaz prova ad entrare in area dopo una combinazione rapida con Leao, chiude la difesa francese.NIZZA: Benitez, Atal, Todibo, Dante, Kamara, Kluivert, Thuram, Rosario, Da Cunha, Ndoye, Gouiri.MILAN: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Leao.