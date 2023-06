Il Nizza ha ufficializzato il nuovo allenatore per la prossima stagione: si tratta di Francesco Farioli, che ha firmato un biennale. Queste le sue parole: "Essere il nuovo allenatore del Nizza è motivo di immenso orgoglio. Conosco e seguo da anni l'evoluzione del club. Le strutture ci sono, così come le persone competenti e determinate: ci sono tutti i presupposti per fare grandi cose insieme. Servirà duro lavoro e umiltà, non vedo l'ora di iniziare".