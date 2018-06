Era nell'aria, ora è ufficiale: Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Nizza. Lo ha comunicato il club francese sul proprio sito ufficiale: "Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Nizza. Arrivato a metà mattinata, ha appena firmato il contratto: l'ex capitano della Francia, ex allenatore del New York FC, succede a Lucien Favre. Jean Pierre Riviere, presidente dei rossoneri, l'ha accolto così: "Cercavo un allenatore con la capacità di continuare il bel gioco, di far progredire i giovai e di prendersi alcuni rischi per il club".



SU BALOTELLI - Ecco le parole del nuovo tecnico su Balotelli: "Ho sentito Mario per salutarlo e per augurargli buone vacanze, oltre che per dirgli che lo aspetto il 2 luglio alla ripresa degli allenamenti"