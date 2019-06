Accord entre l'@ogcnice et Khephren Thuram. Le milieu de terrain arrive en provenance de Monaco.



Il signera son contrat professionnel et rejoindra l’effectif de Patrick Vieira lors de la reprise le 1er juillet.



Plus d'informations : https://t.co/nGSRl1ZIp7

Ilha ufficializzato l'arrivo di Khephren, figlio die fratello di. Il centrocampista, classe 2001 e nato a Reggio Emilia, ha firmato per la squadra rossonera e dal primo luglio si unirà alla squadra di. 2 presenze in Champions League in stagione, Thruam jr arriva dal Monaco, dove era andato in scadenza.