Al termine dell'allenamento di questo pomeriggio del Torino al Filadelfia, il difensore Nicolas Nkoulou ha incontrato i tifosi granata per firmare autografi e scattare fotografie nel corso di un evento organizzato dal main sponsor Suzuki. A margine dell'evento il difensore ha parlato con i giornalisti presenti. "Sono contento della stagione che ho fatto. Non importa quello che è accaduto con il Lione, non faccio confronti. Quel che importa è pensare di partita in partita. Sono contento di essere in questa squadra, sono arrivato in grande club che ha tanta ammirazione. Spero che la prossima stagione sia migliore di questa e spero che faremo delle cose buone insieme"



Nkoulou ha parlato anche dle suo futuro che ha annunciato essere ancora a tinte granata. "Spero che il Toro acceda all’Europa. Quest’anno non ci siamo riusciti, ma ci proveremo il prossimo anno. Se resto in granata? Sì, sono fiero di essere nel Toro, e non parlo solo del prossimo anno, ma dei prossimi anni: spero che faremo più stagioni insieme, ho un contatto di più anni. Saremo tutti orgogliosi