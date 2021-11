Christopher Nkunku, 23enne centrocampista offensivo del Lipsia, è conteso da quattro big europee. Il francese è esploso questa stagione mettendo a segno 11 gol e 7 assist in 17 presenze. Nkunku è sbarcato al Lipsia nel 2019 per 13 milioni dal PSG. Tra le prime squadre ad interessarsi sono stati proprio i parigini che lo rivorrebero all'ombra della tour Eifel. Il The Sun riporta che il Manchester City è molto interessato al giovane francese ma deve battere la concorrenza di Real Madrid, Juventus e il già citato PSG.