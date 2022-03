Ha fatto notizia l'iniziativa della Feralpi Salò e del suo calciatore Simone Guerra, che è sceso in campo nel posticipo contro la Triestina (Serie C girone A) con un "no" prima del suo cognome. Il "No Guerra" che ne risulta è un messaggio chiaro contro il conflitto in Ucraina.



ALL'ASTA - La scritta sulla schiena dell’attaccante non è fine a se stessa. La maglia speciale "No Guerra" sarà infatti messa all’asta dal club guidato da Giuseppe Pasini, coinvolgendo tifosi e sponsor per raccogliere fondi da devolvere alla comunità nei luoghi della tragedia, dove serve davvero aiuto e sostegno per chi scappa e per chi resta.



DICHIARAZIONI - "Sono molto felice di aver giocato con questa maglia e di aver contribuito, nel mio piccolo, ad aiutare persone e animali in crisi. Quando il club me lo ha chiesto ho accettato immediatamente" - ha detto Guerra. "La situazione è terribile, e se possiamo aiutare lo facciamo volentieri. Anche come spogliatoio ci siamo mossi per una raccolta fondi. Speriamo presto che il mio cognome torni ad evocare conflitti lontani".