Cresce l’attesa per la finalissima di Coppa Italia in programma per l’11 maggio contro l’Inter allo stadio Olimpico di Roma, dove i bianconeri faranno il possibile per portare a casa l’unico ed ultimo trofeo stagionale rimasto a disposizione. Ma è inevitabile fare un bilancio su quanto è stato fatto in questa annata e soprattutto, iniziare a pensare anche alla stagione che verrà. Sul cammino della Vecchia Signora ha espresso il suo pensiero anche l’ex bianconeroche, ha rilasciato delle dichiarazioni in‘Mi trovo ad Orlando e mi sto occupando della mia famiglia. Quest’estate uscirà il bando di Lega Pro e verrò in Italia per iscrivermi al corso’.‘Sicuramente si. La Juve è una squadra con una rosa che, insieme all’Inter formano le due squadre più forti del campionato. All’inizio dell’anno gli obiettivi erano altri e di conseguenza. Ripeto, con una squadra del genere. Ad inizio anno gli obiettivi erano diversi e si parlava di togliere lo Scudetto all’Inter, poi sono arrivati due giocatori costati tanto ed è inevitabile avere aspettative maggiori. La Juve è uscita in Champions contro la nona in classifica della Liga e in Italia gli è rimasta solo la Coppa Italia e questo è troppo poco per la storia che ha questa squadra’.. La Fiorentina giocava in un certo modo, creava, attaccava e faceva gol, se non erro ha fatto 17 gol in 21 partite con la Viola e sole 6 reti con la Juve.. Non credo sia dovuto dal peso della maglia perché è uno che ha fame e vuole sempre mettersi in mostra, paradossalmente dovrebbe essere più semplice segnare quando sei alla Juve anziché alla Fiorentina perché giochi sempre nella metà campo avversaria e secondo me, se allontani Vlahovic dalla porta, fa molta fatica., è un peccato vederlo così perché potrebbe segnare molto di più. Alla Fiorentina ci metteva molto meno tempo per fare un tiro, alla Juve invece è tutto più difficile. Mi aspettavo qualcosa in più da tutti’.