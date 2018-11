Antonio Nocerino, centrocampista del Benevento, con un passato al Milan, parla di Zlatan Ibrahimovic e del suo possibile ritorno in rossonero a RMC Sport: “Lo vado a prendere io. Magari, sarebbe bello rivederlo al Milan. Al di là di quello che può dare in campo, Ibra può dare qualcosa in più a livello di mentalità a tutti, soprattutto ai giovani. Quando io ho giocato al Milan è cambiata la mia mentalità perchè giocavo con grandi campioni”.





SUL GOL DI MUNTARI - “C'è stato il mio gol, ma il momento cruciale è stato il gol non dato a Muntari, che ha stravolto non solo quella partita, ma il campionato. Se avessimo vinto quella gara non ci avrebbe fermato più nessuno. Va detto però che quel campionato lo abbiamo perso noi”.