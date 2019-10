Questa sera ad Istanbul contro il Galatasaray si giocherà una buona fetta di permanenza al Real Madrid. Zinedine Zidane è considerato in bilico ormai da diverse settimane, tanto che i primi nomi per il dopo-Zizou stanno già circolando in Spagna. Secondo fichajes.net, oltre ad un suggestivo ritorno di José Mourinho e a Massimiliano Allegri (ormai però indirizzato verso la Premier) il nome nuovo è quello di Erik ten Hag, attualmente tecnico dell'Ajax.