È successo a, all’ingresso del bar dello stabilimento Shilling, dove tre ragazze si sono viste rimbalzare dallo steward.Il primo maggio scorso il locale era pieno, con oltre 500 persone all’interno a festeggiare la caduta del contingentamento e del distanziamento obbligatorio negli esercizi commerciali.A svelare l’episodio per prima è stata la madre di una delle tre universitarie.– ha scritto sui social la donna – respinti perché non avevano i requisiti fisici?Il post termina con il commento al vetriolo: “Locali come questo andrebbero chiusi”., sulle pagine del Messaggero dice che “in un primo momento abbiamo pensato che potesse dipendere dall’età e così abbiamo sostenuto di essere maggiorenni, ma non è bastato”. Dopo aver capito cosa intendesse il bodyguard, le ragazze sono “state allontanate e invitate ad andare altrove”. Dopo aver passato il pomeriggio in un altro locale, però, la ragazza è tornata dallo steward “per guardarlo negli occhi e dirgli quello che pensavo”. Eleonora ha chiesto se per riuscire a entrare avrebbe dovutoLa decisione di raccontare l’episodio è “perché non vorremmo che quello che è capitato a noi possa poi capitare ad altre ragazze.La replica non si è fatta attendere ed è arrivata direttamente dal titolare e gestore dello Shilling, Fabio Balini. “Lo steward ha chiesto di aspettare che defluissero un po’ di clienti”, ha spiegato oggi. “Ha detto una parola sbagliata alludendo ai requisiti fisici – continua – ha fatto una battuta maleducata di cui mi scuso personalmente”. Per Balini, il bodyguard “probabilmente era sotto stress per gestire l'afflusso e i clienti”.