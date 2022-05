È tempo di verdetti nei più importanti campionati di calcio in Europa. Tra promozioni e retrocessioni, le emozioni non mancano. La Liga dopo aver incoronato re Carlo Ancelotti e il suo Real Madrid,È la prima volta che la massima competizione europea vede la partecipazione del club andaluso per il terzo anno consecutivo.È sufficiente un pareggio contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, per raggiungere il quarto posto davanti ai cugini del Betis e qualificarsi così alla Champions.A discapito di un inizio di stagione difficile, il Siviglia ha saputo difendersi bene con grinta e cuore, arrivando a ottenere risultati sempre più soddisfacenti. C’è sicuramente del rammarico per non aver saputo approfittare di un Barcellona e di un Atletico non perfettamente in forma, ma questo non deve far passare in secondo piano un piazzamento importante in classifica a 67 punti e la qualificazione nell’Europa che conta.Ora sono nove le presenze in Champions League, eguagliando quelle già ottenute dal club anche in Europa League.Il suo palmarès parla chiaro: sei volte vittoriosa in Europa League.Fino poi all’ultima vinta nella stagione 2019-2020. Nessuno quindi meglio del Siviglia che di sicuro proverà a dire la sua anche nella prossima edizione della Champions.Il club negli ultimi anni si è consolidato grazie anche a numerose operazioni di mercato a partire dal 2019, anno in cui ha fatto ritorno a casa il direttore sportivo Monchi.Si è discusso molto in merito alle decisioni e al modo di fare mercato di Monchi, caratterizzato oltre che da acquisti notevoli, anche da operazioni onerose che però non hanno dato i risultati sperati.Un nome di nostra vecchia conoscenza è sicuramente quello del Papu Gòmez. Ma anche Lamela e Rakitic, rispettivamente 30 e 33 anni. Ultimo ma non meno importante l’acquisto del tecnico Lopetegui che, dopo un passato burrascoso al Real, Monchi ha voluto fortemente. Grande punto di riferimento per la squadra. Uomo capace di trovare gli equilibri giusti, consentendo al Siviglia di imporsi sia nel proprio campionato che in Europa