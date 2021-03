Come prevedibile e come già accaduto nella famigerata estate 2017, il rinnovo del contratto fa discutere e divide i tifosi.soprattutto in un periodo economicamente delicatissimo nella vita di tutti. Dobbiamo anche dire che il rinnovo del contratto dell’allora 18enne Donnarumma aveva suscitato lo stesso effetto anche 4 anni fa, quando della pandemia non vi era l’ombra.dell’enfant prodige e iniziò a bollarlo come “mercenario”.Gli stessi tifosi che nella medesima estate idolatravanoche spesero 250 milioni di mercato, attaccavano Donnarumma che, in scadenza di contratto, ne voleva 6 netti a stagione., ma poi dovettero cedere alle pretese del procuratore perché perdere a parametro zero una pietra preziosa come Donnarumma sarebbe stata una follia. Una follia molto più “folle” dei 6 milioni netti a stagione (più il milione del fratello)., non certo dare 6 milioni netti a quello che è diventato il miglior portiere d’Italia. E uno dei migliori del mondo.partita dopo partita, 4 anni in cui Gigio è diventato capitano “in pectore”, 4 anni in cui il Milan è tornato una squadra di alta classifica anche grazie alle sue parate., cioè il famoso status di “parametro zero”. La cosa incredibile è che, nonostante quello che si è visto in questi 4 anni,Ragazzi,che in questi 4 anni non ha mai avuto la forza economica e organizzativa di proporgli rinnovi a salire per mantenere il proprio potere contrattuale sul cartellino.Non è colpa di Donnarumma se in 4 anni il Milan ha cambiato 4 assetti dirigenziali.Non è colpa di Donnarumma se gioca in un Milan che arriva da anni tra il quinto e il sesto posto. Non è colpa di Donnarumma se ha iniziato la sua carriera da professionista a 16 anni e a 22 è già uno dei portieri più forti del mondo.Non è colpa di Donnarumma se la gente non capisce che, giunti a questo punto, per il Milan il vero danno patrimoniale sarebbe perderlo a zero piuttosto che dargli un ingaggio da big. Potrei fare molteplici nomi. Ma mi limito a farne uno solo, che gioca in Serie A. E non fa l’attaccante o il trequartista.Donnarumma, come De Ligt e tutti gli altri giovani campioni, è un professionista e, dal suo punto di vista, deve ambire al miglior trattamento economico. Lui, oltretutto, ha sempre dimostrato il suo attaccamento al Milan e non ha mai nascosto il suo desiderio di crescere in rossonero. Il suo sogno è giocare in Champions League con la maglia del Milan e vincere un trofeo in rossonero.con un top team a livello internazionale. Per un parametro zero come lui, a soli 22 anni, sarebbe stato e sarebbe facilissimo. E per trovare un ingaggio monstre a un “parametro zero” come Donnarumma non serve nemmeno un grande procuratore.. Nonostante tantissimi tifosi si stiano scagliando contro di lui e non abbiano capito la lezione di 4 anni fa.come quella per il rinnovo del portiere. Da un lato c’è il Milan che in maniera soft fa trapelare cifre di un possibiletra i pali rossoneri. Dall’altra c’è l’entourage del giocatore che “spara” alto e fa uscire la notizia di un “raddoppio” dell’ingaggio.La fortuna del Milan è che, a differenza di 4 anni fa, a gestire la vicenda c’è un signore di buon senso e carisma. La speranza dei milanistie a guardare Gigio negli occhi. Solo lui può trovare la giusta mediazione per il tanto sospirato rinnovo.che alle esigenze di bilancio del Milan. Maldini dovrà essere bravo soprattutto adell’accordo, per non ritrovarsi tra un anno ad avere lo stesso problema.Non perché Raiola sia brutto e cattivo, ma perché l’agente Italo-olandese fa esattamente il suo lavoro.Come fanno gli altri procuratori per i loro assistiti, da Calhanoglu in giù.E prendersela con Donnarumma non è certo fare l’interesse del Milan. Per fortuna, queste dinamiche Maldini le conosce bene. A differenza di chi lo ha preceduto e di chi lo affianca.