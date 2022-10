Torna puntuale la Schedina CM, il consueto appuntamento del weekend calcistico con le migliori quote dei nostri campionati e dei più importanti tornei europei. Il format rimane intatto: dalla redazione di Calciomercato.com, Federico Targetti e Francesco Guerrieri vi consigliano alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti. Ecco i nostri consigli.



Si parte con la puntata di Francesco per il sabato:



Milan-Monza 1 a 1,40

Valencia-Maiorca 1 a 1,73

Salernitana-Spezia X a 3,40

Fiorentina-Inter 2 a 2,05

Manchester City-Brighton OVER a 1,42



Con 5 euro se ne vincono 124,05



Ecco invece le scelte di Federico per la domenica:



Udinese-Torino X a 3,30

Atalanta-Lazio UNDER a 2,15

Roma-Napoli 2 a 2,45

Bologna-Lecce GOAL a 1,83

Tottenham-Newcastle 1 a 2,05



Con 5 euro se ne vincono 337,46