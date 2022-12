Non è un biscotto, ma allail secondo posto nel girone conviene e non poco. La squadra diha provato a vincere l’ultima sfida del girone, ma la ripresa infuocata del Giappone ha fatto la differenza: rimonta e 2-1 per gli asiatici., con le Furie Rosse seconde e la Germania eliminata.Iltrova dunque l’abbinamento con la, mentre per lac’è il, in una sfida affascinante e che si presta a collegamenti che oscillano tra storia e letteratura.Nonostante la rabbia di Luis Enrique e una virtuale eliminazione durata tre minuti (il tempo del vantaggio della Costa Rica contro i tedeschi),, contro la vincente tra la prima del gruppo H e la seconda del gruppo G.(servirebbe un clamoroso ribaltamento nella differenza reti con la Svizzera). Poi, si vedrà.Evitate così, almeno per il momento, le big. Il lato del tabellone toccato alla Spagna dice che, verso la finale, l'incrocio più duro potrà arrivare solo al penultimo atto. Verosimilmente affrontando una tra Francia e Inghilterra, in un incrocio tutto europeo.