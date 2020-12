Quel sorriso sempre stampato sul volto, la voglia di cambiare il futuro con un microfono acceso e mille idee per la testa. Domani ricorre l'anniversario della morte di Antonio Megalizzi, il ragazzo scomparso durante l'attentato a Parigi in quel maledetto 11 dicembre 2018. Per l'occasione, i colleghi del circuito RadUni (Associazione degli Operatori e dei Media Universitari Italiani), del quale lo stesso Antonio faceva parte, trasmetteranno a reti unificate i lavori firmati da Megalizzi. Una maratona di 24h per gridare tutti insieme "Non fermiamo questa voce": si partirà alla mezzanotte di oggi giovedì 10 e andrà avanti fino alle 23.59 di venerdì 11. L'obiettivo è quello di mantenere vivo il ricordo di Antonio e di tutte le vittime dell'attentato di Strasburgo, anche grazie alla collaborazione con Europhonica e con la Fondazione Antonio Megalizzi. Ricordi e interviste, approfondimenti e interventi tutti firmati da Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski, l'altro ragazzo che ha perso la vita nell'attentato.



IL PROGRAMMA - Durante la maratona interverranno personaggi della politica tra i quali David Sassoli (attuale Presidente del Parlamento Europeo) e Antonio Tajani (Presidente del Parlamento Europeo dal 2017 al 2019), e del giornalismo come Paolo Borrometi, autore del libro “Il Sogno di Antonio”. Una giornata speciale per ricordare Antonio e tutte le vittime dell'attentato. Microfoni accesi e cuffie all'orecchio: non fermiamo questa voce.