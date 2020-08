Dopo aver conquistato la promozione in Serie A, il Crotone sta iniziando a muoversi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Oltre a Lucien Agoume dell'Inter, per il centrocampo i rossoblù hanno messo gli occhi anche su Christian D'Urso, classe '97 scuola Roma che viene da una buona stagione in Serie B con la maglia del Cittadella totalizzando 4 gol in 28 presenze. Ha trovato la sua dimensione ideale grazie all'intuizione di Venturato, che spostandolo qualche metro più avanti, da trequartista, gli ha fatto fare la miglior stagione della sua carriera come lo stesso D'Urso ci ha raccontato in una nostra intervista



CONCORRENZA - 23 anni e più di 60 partite in Serie B per l'ex capitano della Primavera giallorossa (con la quale ha vinto uno scudetto) che ora si sente pronto per il grande salto in A, dove non ha ancora mai debuttato. Il Crotone l'ha seguito da vicino negli ultimi mesi e lo valuta con attenzione per il futuro. Italia ma non solo, perché per D'Urso ci sono da registrare anche interessamenti dall'estero, dove il centrocampista ha già giocato con la maglia dell'Apollon Smyrnis, in Grecia. Il mercato si accende, il Crotone cerca rinforzi a metà campo.