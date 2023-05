Jordi Alba, terzino sinistro in uscita dal Barcellona con il contratto in scadenza nel 2024, potrebbe non avere al suo orizzonte soltanto l'Al-Hilal che cerca rinforzi in Europa: secondo Mundo Deportivo, infatti, lo spagnolo sarebbe nel mirino dell'Atletico Madrid, che ha perso Reinildo per un grave infortunio e cerca nuovi innesti per coprirsi.