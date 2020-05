Non c'è soltanto l'operazione (complessa, molto) tra Arthur e Pjanic. Juventus e Barcellona in base agli ottimi rapporti e ai dialoghi tra dirigenze stanno discutendo diversi scambi, idee sul tavolo e non ancora trattative avanzate come ha spiegato il ds bianconero Fabio Paratici nelle scorse ore. Eppure, le opportunità spuntano e l'ultima riguarda Ivan Rakitic, nuovamente proposto alla Juve tra i giocatori in uscita dal Barça in vista dalla prossima estate. Per i blaugrana, infatti, il croato è considerato cedibile e il suo nome è tornato sul tavolo.





LA RISPOSTA - Già nella lista delle opportunità nei mesi scorsi, Rakitic in questo momento nelle idee della Juventus non è considerato una prima scelta. La dirigenza bianconera ha trasferito questa replica al Barcellona, ma ogni opportunità rimane aperta in un mercato che riserverà scambi, sorprese e incastri per necessità. Allo stato attuale, la Juventus non si scalda per Rakitic che infatti è stato offerto anche ad altre società straniere tra cui lo stesso Tottenham, come rivelato dal Mundo Deportivo. Nell'ambito di uno scambio, da tenere d'occhio anche De Sciglio e Bernardeschi in merito agli affari sull'asse Barcellona-Torino.