Il legame che unisce Silvio Berlusconi e Adriano Galliani al Milan è indissolubile e tale rimarrà anche adesso che i due dirigenti sono tornati nel calcio con l’obiettivo di portare il Monza ai massimi splendori. Anzi, per riuscirci potrebbero affidarsi proprio ad alcune conoscenze del presente e del passato, volti noti dalle parti di Milanello, dove hanno avuto modo di farsi apprezzare. Da magazzinieri e allenatore fino ad arrivare addirittura a qualche calciatore, Berlusconi e Galliani pensano a molte persone conosciute in rossonero che potrebbero accompagnarli in questo nuovo progetto.



IDEA PER LA PANCHINA - Il primo è Cristian Brocchi, che proprio con l’ex presidente rossonero ha conservato un grandissimo rapporto. Incline al modulo che prevede trequartista e doppia punta, l’ex centrocampista è entrato nelle idee della dirigenza brianzola, non tanto per questa stagione, dove nel limite del possibile si cercherà di non stravolgere le cose e intervenire oculatamente sul prossimo mercato, quanto per la prossima.



MOSSA A SORPRESA - Ma c’è un altro nome contattato un po’ a sorpresa ed è quello di Riccardo Montolivo, che con il Milan andrà in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Un primo sondaggio con il calciatore c’è già stato, anche se nella testa del centrocampista c’è ancora il desiderio di proseguire in categorie più prestigiose. Il dialogo si è concluso con un arrisentirci, forse un’eventuale promozione in Serie B potrebbe effettivamente indurre il calciatore a qualche riflessione ulteriore (anche se attualmente il suo ingaggio supera i 2 milioni), come magari una promessa di un futuro ruolo in dirigenza. Niente di definito, ma un contatto tra le parti che va comunque registrato e tenuto d’occhio per il futuro.