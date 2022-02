Non solo Brozovic, l'inter sta mettendo le basi per un altro rinnovo importante, quello del suo connazionale, Ivan Perisic, che dopo le alte richieste iniziali sembra intenzionato a proseguire la propria esperienza a Milano, rivedendo al ribasso il proprio ingaggio. È quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Su Ivan Perisic, se non c’è accordo, almeno c’è ottimismo. L’esterno croato in scadenza al momento spara altro (vuole un triennale da sei milioni l’anno, impossibile per l’Inter ferma alla proposta di un biennale da quattro) e sta facendo un giro esplorativo tra Premier e Bundesliga per capire se abbia estimatori pronti a spingersi a quelle altezze. Al momento, non ha raccolto un granché, così da un po’ di settimane sembra tornato a Canossa: l’idea di continuare a Milano è di nuovo calda, un’intesa a metà strada con l’Inter (5 milioni con bonus facili l’anno) possibile”.