Radja Nainggolan sta lavorando per tornare in Italia. Il centrocampista belga si era proposto al Cagliari per tornare in rossoblù, ma nei giorni scorsi ha avuto contatti con la Spal di Daniele De Rossi. Proprio l'ex compagno di Nainggolan ai tempi della Roma, infatti, si è mosso in prima persona per convincerlo a trasferirsi a Ferrara.