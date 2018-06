Non c'è solo l'operazione Joao Cancelo, in piedi e ben avviata. La Juventus non molla ancora Matteo Darmian, terzino del Manchester United con cui il discorso è avanzatissimo da tempo ma non definito nei dettagli per via della richiesta da 20 milioni di José Mourinho che non si schioda di un centimetro. Ma adesso è il momento di svoltare, dentro o fuori: nella prossima settimana è previsto un viaggio della dirigenza bianconera a Manchester per affrontare l'argomento Darmian, missione che si spera possa essere risolutiva.



DOPPIO INCASTRO - Non è escluso infatti che la Juve provi a lavorare su entrambe le operazioni, sia Cancelo che Darmian. L'ex terzino del Torino infatti è in grado di giocare anche a sinistra così come De Sciglio, potendo così coprire l'assenza di Spinazzola che resterà fuori fino a novembre o dicembre. La Juve vuole garanzie, ha il sì di Darmian da mesi e adesso spera di trovare l'intesa col Manchester United per non far saltare tutto. La missione è un segnale positivo per venirsi incontro. E Darmian spera, non solo Cancelo...