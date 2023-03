Terremoto Tottenham. I vertici del club non hanno preso benissimo le parole di Antonio Conte che dopo il pareggio col Southampton nell’ultima giornata di Premier ha criticato sia la società che i giocatori, e ora sta riflettendo sul futuro dell'allenatore., che rischia di pagare in prima persona il flop di Antonio. È stato lui a portare l’allenatore a Londra per ricomporre la coppia che aveva scritto un pezzo di storia della Juventus. Lui che aveva convinto il presidente Daniel Levy a dare piena fiducia al tecnico italiano e un super ingaggio da quasi 35 milioni di euro. In Inghilterra, però, il tandem Conte-Paratici non ha funzionato, e ora potrebbero fare tutti e due le valigie.- Il giorno chiave per Paratici è il 19 aprile, data in cui il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sul ricorso presentato dal dirigente italiano dopo l'inibizione di 30 mesi inflitta dalla Figc per il caso Juve.. Se invece la sentenza dovesse essere ribaltata - o anche ridotta ai minimi - non è escluso che Paratici possa tornare in Serie A se dovesse separarsi dagli Spurs. Idee, ipotesi e scenari futuri: il Tottenham prepara la rivoluzione, Conte e Paratici verso l'addio.