dopo il pareggio per 3-3 tra gli Spurs e il. Il tecnico ne ha per tutti nell'intervista post partita alla BBC, dichiarazioni contro i giocatori 'egoisti' e contro la proprietà: "Il problema è che abbiamo mostrato di non essere una squadra. Siamo 11 giocatori che vanno in campo, io vedo giocatori egoisti, che non vogliono allenarsi e non mettono il cuore".- A domanda se l'incertezza sul suo futuro può condizionare i giocatori, Conte si infuria: "Scuse, scuse, scuse. Cercare di proteggerli ogni volta. Bah. Andiamo, siamo professionisti. Il club ci paga un sacco di soldi, i giocatori ricevono i soldi, io ricevo i soldi. Non per trovare scuse".- In conferenza stampa, poi, Conte rincara la dose: "Finora ho provato a nascondere la situazione. Per cosa possiamo combattere in questo periodo, con questa mentalità, questo impegno? Per cosa? Il 7°-8° posto? La colpa è solo del club o di ogni allenatore che è stato qui. Ho visto gli allenatori che ha avuto il Tottenham in panchina fin qui.".- Il contratto che lega Conte al Tottenham scade al termine della stagione e la frattura con gli Spurs appare sempre più insanabile. L'addio sembra inevitabile e il tecnico ha manifestato ampiamente la volontà di tornare in Italia per avvicinarsi alla famiglia e le suggestioni non mancano, da un ritorno allafino a un'-bis, meno concreti al momento gli accostamenti a