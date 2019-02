Nelle ultime ore, complici alcune dichiarazioni rilasciate dal procuratore Donato Orgnoni, il nome di Patrick Cutrone è tornato ad essere accostato al Torino. Il centravanti del Milan è da tempo seguito con attenzione dei dirigenti granata e non è un mistero che sia il presidente Urbano Cairo che il direttore sportivo Gianluca Petrachi lo apprezzino molto. Cutrone non è però l'unico calciatore del Milan ha essere nel mirino del Torino.



La società granata segue con molto interesse anche Diego Laxalt: l'esterno uruguaiano era stato trattato già nelle scorse sessioni di mercato, quando era anche Genoa, ma le richieste economiche del club di Enrico Preziosi erano state ritenute eccessive. Cairo non ha però ancora perso del tutto la speranza di portare Laxalt al Torino.