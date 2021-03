Non solo Fifa 21, la eSerie A si prepara a prendere il via anche su eFootball PES 2021. La Regular Season partirà il 30 marzo 2021 e vedrà i 17 club, divisi in quattro gruppi, sfidarsi in intense giornate con match andata e ritorno dove non mancheranno le emozioni. In palio c'è un posizionamento favorevole per la fase successiva, quella dei Playoff, la quale garantirà l'accesso all'attesissima Final Eight, motivo per cui ogni singola sfida andrà affrontata con molta attenzione.



Nell'attesa dell'inizio del campionato, ogni player verrà coinvolto nelle attività di Pre-Season che ci accompagneranno per una settimana: pro player e draftati, compagni di squadra, si sfideranno tra loro in appassionanti match di warm-up, così da mostrare sin da subito le proprie skill e regalare ai fan un assaggio di ciò che vedranno nel campionato vero e proprio.