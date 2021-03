Dal 15 marzo riprenderà il via sulle reti Mediaset l'Isola dei Famosi, storico reality in cui un gruppo di vip viene "abbandonato" su un'isola caraibica in cui dovranno ingegnarsi per sopravvivere fra prove di sopravvivenza ed eliminazioni. Quest'anno fra i volti noti ci sarà anche quello dell'ex attaccante inglese Paul Gascoigne.



Come sempre sono tante le bellezze attese sull'isola fra le concorrenti come le bellissime Elisa Isoardi, Drusilla Gucci (erede della famiglia) Francesco Lodo o Angela Melillo altra storica ex del Bagaglino. Fari e riflettori saranno puntati anche in studio dove Elettra Lamborghini sarà opinionista ufficiale (saltando per covid le prime due puntate), ma quando si parla di bellezza la regina del programma rimane una sola: Ilary Blasi, regina indiscussa e presentatrice del programma.



