La rottura tra EA SPORTS E FIFA ha aperto il mercato del gaming calcistico e il duopolio FIFA-PES (ora eFootball) può spezzarsi. A minacciare il dualismo non ci sarebbero solo i già annunciati Goals e UFL, anche 2K è pronta a subentrare nella lotta: non tramite l'acquisto della licenza FIFA, bensì tramite... LEGO. Secondo quanto riferisce VGC infatti, la casa nordamericana avrebbe firmato una partnership per produrre più giochi marchiati LEGO con una rinnovata linea sportiva, per allargare gli orizzonti dei mattoncini danesi nel gaming.