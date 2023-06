L'Al Nassr sta facendo incetta di campioni. Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, in questo mercato ha già fatto la corte a Brozovic ma non ha intenzione di fermarsi alle grandi firme. Un nuovo colpo è in dirittura d'arrivo: si tratta di Kevin Agudelo, giocatore dello Spezia, che dovrebbe trasferirsi in Arabia Saudita già all'inizio della prossima settimana.