Non solo gli acquisti in vista di gennaio, la tematica certamente prioritaria.: incassi da completare, plusvalenze a bilancio, rosa da sfoltire con le diverse operazioni impostate in prestito nella scorsa estate. Il nome di Mauroè ovviamente quello principale, le sue prestazioni col PSG fin qui sono state di alto livello e per l'argentino parlano i numeri;- Tra i numerosi prestiti che l'Inter ha avallato in giro per l'Italia e per l'Europa - ad esempio Perisic al Bayern -, due sono le operazioni oltre Icardi che generano ottimismo:, liberando l'Inter di un giocatore totalmente fuori progetto, con un ingaggio pesante e senza minusvalenza. Finora l'impatto è stato buonissimo, Joao è insostituibile e la dirigenza nerazzurra spera davvero nel riscatto. L'altro giocatore che sta convincendo più delle attese è, fin qui sempre utilizzato da Montella e con buone risposte; il brasiliano è approvato, il suo è un prestito secco ma l'Inter è sicura che si stia rivalutando con quest'annata a Firenze per poi, con priorità ai viola (sarà legato al discorso Biraghi) ma aprendo anche ad altre soluzioni. Vendere, prima di tutto. L'ottimismo cresce...