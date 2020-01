Il Milan ha deciso di puntare, nuovamente, su Zlatan Ibrahimovic. E pensa di farlo anche la Svezia. Queste le parole del ct dei gialloblù, Janne Andersson, a Fotbollskanalen: "Se Zlatan vuole tornare mi può sempre chiamare. Ho sempre detto che quando un giocatore decide di lasciare la nazionale devo rispettare la decisione. Ma se cambia idea mi può sempre chiamare, e questo vale anche per Zlatan".



ACCUSATO - Zlatan Ibrahimovic, lo scorso ottobre, accusoò di razzismo il ct svedese, spiegando che Andersson aveva distrutto tutto quello che lui aveva creato in 20 anni, vale a dire una nazionale multi-etnica. Ma il commissario tecnico ha lasciato tutto alle spalle: "Sono bravo a lasciarmi le cose alle spalle. Guardo avanti. Ero triste e deluso per le sue parole, ma ora mi è passata e se Zlatan vuole chiamarmi è il benvenuto".