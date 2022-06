L'attenzione ricade soprattutto sui giocatori in uscita, le offerte che arrivano per i pezzi da novanta. I tifosi sperano di non perdere uomini chiave come Koulibaly, Ospina, Fabián Ruiz, Mertens eNessun pericolo, dunque, di perdere il calciatore come accaduto per Insigne. C'è però il forte interesse di club importanti e di società con grandi disponibilità economiche che frutterebbero al Napoli un'importante plusvalenza.Nessun'offerta ufficiale, giusto un'esplorazione per capire la posizione del club di De Laurentiis in merito ad una possibileI tedeschi hanno bisogno di un rinforzo con la bomba dell'addio di Lewandowski ormai già sganciata.che lo corteggia ormai da tempo. Giocare la Premier stuzzica l'interesse di Osimhen e l'offerta monstre potrebbe arrivare presto.Al di sotto è impossibile sedersi al tavolo per trattare. Anche per questo motivo l'Arsenal ha deciso di defilarsi. De Laurentiis e Spalletti puntano tanto sull'ex Lille, con la consapevolezza che a causa dei tanti infortuni non è riuscito ad esprimere ancora il massimo del suo potenziale. La prossima dovrà essere l'annata dell'esplosione definitiva, dovrà lavorare da trascinatore vero del Napoli e fare la differenza anche in Champions a suon di gol. Certo, offerta irrinunciabile permettendo. In tal caso ci sarà una grande plusvalenza e