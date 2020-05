Salire su un aereo non è così semplice in questi giorni. Ma questo non impedisce al calciomercato di andare avanti.Basti vedere il tavolo con i blaugrana, aperto da oltre un anno, fin qui in grado di partorire solo un topolino da circa 8 milioni di plusvalenza a testa (lo scambio Marques-Matheus Pereira ) ma pur sempre una montagna che ridurre ancora oggi solo al casoè sbagliato oltre che prematuro.Come filo conduttore potrebbe esserci sempre Miralem Pjanic, ma non solo in quanto contropartita, magari soltanto come giocatore da sostituire. Con lAlla Juve piace e molto, da tempo, pureDopo il rinnovo pure Olivierpotrebbe tornare in ballo al fine di sistemare l'organico bianconero e completare una maxi trade. Con i Blues che valutano Federicoavendo preventivato una rivoluzione sugli esterni bassi e alti, per quanto pure Adriensia visto dalla Juve come una fiche da poter usare su ogni tavolo. Ce n'è per tutti i gusti insomma. Non a caso a stretto giro di posta è previsto un nuovo summit tra Fabio Paratici e i dirigenti del Chelsea.